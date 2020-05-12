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Агент Налимова: у Ивана осталось желание попробовать себя за океаном

Агент Налимова: у Ивана осталось желание попробовать себя за океаном
Хоккей / АХЛ 0

Шуми Бабаев, агент голкипера Ивана Налимова, рассказал, что его клиент по-прежнему хочет продолжать карьеру за океаном. Напомним, 18 марта Налимов покинул фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ.

«У Ивана есть виза и желание попробовать себя за океаном, поэтому ничего не изменилось после отмены концовки сезона в АХЛ. Ведь ни для кого это решение новостью не стало. Было уже давно понятно, что, в отличие от НХЛ, в АХЛ сезон точно не будет доигран. А сейчас это просто формализовали. Насколько мне известно, старт следующего регулярного чемпионата запланирован на октябрь, независимо от того, когда начнется сезон в НХЛ. Поэтому у Налимова и других ребят, которые планируют поехать в АХЛ, не будет проблем с долгим ожиданием», — приводят слова Бабаева «Известия».

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