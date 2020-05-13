Нападающий «Северстали» Морозов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек

Нападающий «Северстали» Егор Морозов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил представитель хоккеиста Игорь Масленников.

«Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, посередине движения, а трасса была неосвещённой. Не было никакого тормозного пути, потому что он ехал небыстро. И ничего видно не было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чём.

Сейчас идёт следствие, пока информации больше нет. Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чём, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — цитирует Масленникова РИА «Новости».