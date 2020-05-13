Тарасенко сделал хоккейное фото с сыновьями

Яна Тарасенко, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, поделилась хоккейным фото мужа с сыновьями.

Посмотреть фото можно в аккаунте Яны Тарасенко в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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