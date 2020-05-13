Хартикайнен прыгнул в воду с безлюдного пирса

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продолжает делиться видео из отпуска. Финский хоккеист показал, как прыгает в воду с безлюдного пирса.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен.



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