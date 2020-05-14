Ласьков: у «Магнитки» есть понимание относительно контракта Мозякина, утрясаем нюансы

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционной работе уральского клуба.

«Понимание с Сергеем Мозякиным относительно его нового контракта у нас есть. Мы продолжаем переговоры с его агентом, утрясаем мелкие нюансы. Это вопрос времени. Деннис Расмуссен продолжает думать, мы дали ему паузу, сделали предложение. Он ждёт, что будет с НХЛ. Алексей Береглазов и Иван Верещагин тоже думают, квалификация им сделана, права на игроков в КХЛ мы сохранили», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Мозякин является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).