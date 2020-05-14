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Хара: во время карантина понял, что почти не общаюсь с одноклубниками. Теперь всем звоню

Хара: во время карантина понял, что почти не общаюсь с одноклубниками. Теперь всем звоню
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал, как хоккеисты клуба отнеслись к остановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Сначала всё было очень непросто. Когда сезон приостановили, мы оказались в непонятной ситуации, слушали новости, стараясь понять, что можем сделать как команда и каждый из нас в отдельности. Должны мы оставаться в Бостоне? Или можно уехать? Через четыре или пять недель я понял, что мы почти не говорим друг с другом. Пару раз обменялись сообщениями в группе, и всё. Поэтому в последние две-три недели я регулярно обзваниваю ребят, чтобы пообщаться, обменяться новостями, поддержать контакт. Это интересно», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.

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