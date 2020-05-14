Тренер сборной Польши — о переговорах с «Барысом»: не собираюсь ничего комментировать

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен прокомментировал информацию, что он ведёт переговоры с казахстанским «Барысом».



«Очень удивлён, что у вас есть такая информация. Извините, но пока не собираюсь ничего комментировать. Переговоры ведёт мой австрийский агент. И это всё, что я могу сказать на данный момент», — приводит слова Валтонена Шайба.kz.



Ранее на официальном сайте «Барыса» появилась информация, что претендентом на должность главного тренера является Ари-Пекка Селин. Однако затем сам специалист сообщил, что не рассматривает вариант с возвращением в казахстанский клуб КХЛ.



В числе претендентов на пост главного тренера казахстанского клуба назывались также Милош Ржига и Юрий Михайлис.