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Агент: сейчас Бурдасов сосредоточен на том, чтобы попасть в сборную на Олимпиаду в Пекине

Агент: сейчас Бурдасов сосредоточен на том, чтобы попасть в сборную на Олимпиаду в Пекине
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Антона Бурдасова, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.

«Переговоры прошли легко — нам сделали предложение, и Антон его принял. Никаких альтернативных вариантов мы даже не рассматривали. Собственно говоря, было два пути — остаться в СКА или попробовать себя в НХЛ. Но нынешняя неопределённость с сезоном за океаном из-за коронавируса усложнила второй вариант. Хотя даже если бы не было этой пандемии, Бурдасов, скорее всего, остался бы в Питере.

Дело в том, что у него здесь семья, супруга. И мы изначально склонялись к тому, чтобы он остался в России. Антону понравилось в СКА. Поэтому даже особых переговоров не было. Мы связались с Романом Борисовичем Ротенбергом, обсудили ситуацию, от клуба поступило предложение, которое я огласил Бурдасову. И он сразу согласился. То есть никакой торговли не было. Мы приняли то предложение, которое поступило от СКА.

Антон рассчитывает, что у него будет много игрового времени, поэтому принял решение продлить контракт со СКА. Осенью он очень хотел попробовать себя в НХЛ, но сейчас уже семейная ситуация влияет — они с женой устроили ребенка в школу в Питере. Плюс, поиграв в прошедшем сезоне в СКА, Бурдасов уже не хочет ничего менять. Историю с НХЛ он для себя не закрывает. Если хорошо проведет ближайшие два сезона, то не исключено, что ещё попытается туда съездить. И я бы тоже не закрывал эту возможность. Но в ближайшие два года Антон сосредоточен на том, чтобы успешно выступить в СКА и попасть в сборную на Олимпиаду в Пекине. Я с ним согласен и считаю, что в данной ситуации он принял правильное решение», — приводят слова Бабаева «Известия».

Источник: зарплата Бурдасова в СКА в следующем сезоне составит 45 млн рублей
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