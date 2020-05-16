Жена Овечкина показала тренировку мужа на карантине

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в «сториз» «Инстаграма» новое видео, показав, как муж поддерживает форму в условиях карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки возобновления сезона неизвестны. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.