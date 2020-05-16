МХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова

Молодёжная хоккейная лига в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова, сообщается на официальном сайте.

В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата МХЛ-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в 1/4 финала плей-офф второго этапа, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место — 1–8-е.

Места с 9-го по 34-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов МХЛ в соответствии со статьями 23 и 28 Спортивного регламента МХЛ.

По итогам второго этапа также должен был определиться победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года. В соответствии с регламентом МХЛ, им становится российская команда, занявшая наиболее высокое место в плей-офф. Федерация хоккея России и лига в настоящий момент обсуждают вопрос подведения итогов первенства России. Решение будет объявлено дополнительно.