Крикунов: минскому «Динамо» нужно отказаться от иностранцев. Терять-то всё равно нечего

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился своим мнением о проблемах минского «Динамо».

«У минчан закончился контракт с основным спонсором — комбинатом калийных удобрений из Солигорска. Он им денег больше не даёт. И решится этот вопрос может только на уровне президента страны. Если финансовая замена этому спонсору не найдётся, то «Динамо» может оказаться в первенстве Белоруссии. В клубе сейчас большие долги по зарплатам игрокам. Ещё Горди Дуайер с ними судится сейчас из-за денег и наверняка выиграет дело.

Всё они выдумывают чего-то… Берут по 11 легионеров, дают им гражданство. А зачем? Ведь свой чемпионат уже неплохой. Там хорошие ребята! Прошлым летом в Нижнем Новгороде играли с ними. Победили, но они хорошую трёпку нам устроили. Потому что привезли на сборы 40 человек, много молодых белорусских игроков. Я ещё тогда Мишке Грабовскому говорил: «Оставьте этих пацанов. Вы с ними после Нового года вверх попрёте!». Не послушались, вот и оказались на последнем месте. Дают молодым по три минуты играть. Кого ж так научишь?

Минску надо решиться на эксперимент — собрать пять пятерок из своих перспективных пацанов и выступить с ними в КХЛ. Терять-то всё равно нечего. С легионерами вон среди аутсайдеров прописались. Ну и откажитесь от иностранцев. А через полгода молодёжь попрёт.

Я же сам это в Минске проходил, когда там тренером начал работать. Набрал в состав Андриевского, Скабелку, Занковца, которым было по 18-19 лет. Сразу 12 человек таких юниоров в моей команде было. Через год вышел с ними в Высшую лигу и остался там.



Белорусам и сейчас надо бы сделать тоже самое. Будет недорогая команда, но боевая и перспективная. Набрать игроков из местных клубов можно. Только в «Динамо» тренерами всё иностранцев берут! Да разве канадец с молодыми белорусами возиться станет? Ему сразу результат нужен. Отсюда ставка на подержанных легионеров. Порой даже и не слишком качественных. А кого с ними обманешь? Только себя. Это при том, что в Белоруссии свои защитники вырастают — все под два метра ростом, здоровенные! Но с ними же работать надо», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».