Тренер сборной Польши покинул шведскую «Мору» и может возглавить «Барыс»

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен отказался продлевать контракт со шведским клубом «Мора», сообщает Iltalehti. Под его руководством команда заняла девятое место во втором дивизионе чемпионата Швеции, остановившись в шаге от плей-офф.

Валтонен возглавлял «Мору» на условиях совмещения. Ожидается, что теперь 39-летний финский специалист возглавит казахстанский «Барыс».

Ранее на официальном сайте «Барыса» появилась информация, что претендентом на должность главного тренера является Ари-Пекка Селин. Однако специалист вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии.

В межсезонье казахстанский клуб не сумел договориться с Андреем Скабелкой о новом контракте. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробивался во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. В числе претендентов на пост главного тренера «Барыса» назывались Милош Ржига и Юрий Михайлис.