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Тренер сборной Польши покинул шведскую «Мору» и может возглавить «Барыс»

Тренер сборной Польши покинул шведскую «Мору» и может возглавить «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен отказался продлевать контракт со шведским клубом «Мора», сообщает Iltalehti. Под его руководством команда заняла девятое место во втором дивизионе чемпионата Швеции, остановившись в шаге от плей-офф.

Валтонен возглавлял «Мору» на условиях совмещения. Ожидается, что теперь 39-летний финский специалист возглавит казахстанский «Барыс».

Ранее на официальном сайте «Барыса» появилась информация, что претендентом на должность главного тренера является Ари-Пекка Селин. Однако специалист вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии.

В межсезонье казахстанский клуб не сумел договориться с Андреем Скабелкой о новом контракте. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробивался во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. В числе претендентов на пост главного тренера «Барыса» назывались Милош Ржига и Юрий Михайлис.

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