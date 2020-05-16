Шенфельд: Немировски очень доверяет игрокам, поэтому в «Торпедо» семейная атмосфера

Нападающий нижегородского «Торпедо» Антон Шенфельд поделился своим мнением о работе с главным тренером Дэвидом Немировски.



«По сравнению с теми, с кем я работал, Немировски очень сильно доверяет своим игрокам. То есть у него более североамериканский подход. Плюс он может с каждым поговорить на любую тему. Он может что-то подсказать любому игроку, а если был неправ, то обязательно извинится. Поэтому в «Торпедо» семейная обстановка, все стараются друг другу доверять. Он в меру требовательный, но когда Дэвид располагается на мостике за нашими спинами, мы, игроки, чувствуем на скамейке за ним это доверие. И в конкретных матчах это проявлялось. Много игр было, когда, несмотря на счёт не в нашу пользу, мы не метались из стороны в сторону, а чётко выполняли намеченный на игру план от первой до последней минуты. И много раз по ходу сезона это приносило свои плоды. Мы отыгрывались очень часто, ничего не меняя по ходу матча. Я привык к тому, что некоторые тренеры по ходу игры пытаются что-то менять: взвинчивают темп, переходят на три звена, ломают сочетания, а тут очень часто это не происходило. Мы как играли в четыре звена, так и продолжали играть», — цитирует Шенфельда официальный сайт «Торпедо» со ссылкой на «Клуб болельщиков «Спортивная семья».