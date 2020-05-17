Источник: СКА хочет обменять Карпова с двухлетним контрактом на 65 млн рублей за сезон

СКА ищет возможность обмена российского нападающего Максима Карпова, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Контракт форварда с «армейским» клубом рассчитан ещё на два сезона, в каждом из который зарплата игрока составит 65 млн рублей.
В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+9" и шести минутах штрафного времени. Карпов проводил на льду чуть больше 13 минут в матче. В плей-офф хоккеист сыграл три матча и не набрал очков.
Максим Карпов пополнил состав петербургских «армейцев» летом 2017 года. В составе СКА форвард стал обладателем Кубка континента и дважды – бронзовым призёром чемпионата России.
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