Язьков: все новокузнецкие — с характером, у нас братство. Половина сборной — наши земляки

Форвард «Амура» Никита Язьков поделился мнением о новокузнецкой школе хоккея, воспитанником которой он является.

«Есть ли в «Амуре» новокузнецкая колония? Да, например, защитник Никита Камалов, с которым мы практически в один день продлили контракты. Все новокузнецкие — с характером, у нас своеобразное хоккейное братство. Да что говорить, половина сборной России — наши земляки: Капризов, Сорокин, Телегин, Бобровский, Орлов и так далее по списку.

И Кирилл, и Илья Сорокин этим летом вроде бы уезжают в НХЛ, так что хотел бы пожелать им удачи. Как, кстати, и воспитанникам хабаровского хоккея, другим игрокам сборной России — Артёму Зубу и Михаилу Григоренко, они тоже отправляются в НХЛ», – цитирует Язькова Russia-Hockey.