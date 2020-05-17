Язьков: все новокузнецкие — с характером, у нас братство. Половина сборной — наши земляки
Форвард «Амура» Никита Язьков поделился мнением о новокузнецкой школе хоккея, воспитанником которой он является.
«Есть ли в «Амуре» новокузнецкая колония? Да, например, защитник Никита Камалов, с которым мы практически в один день продлили контракты. Все новокузнецкие — с характером, у нас своеобразное хоккейное братство. Да что говорить, половина сборной России — наши земляки: Капризов, Сорокин, Телегин, Бобровский, Орлов и так далее по списку.
И Кирилл, и Илья Сорокин этим летом вроде бы уезжают в НХЛ, так что хотел бы пожелать им удачи. Как, кстати, и воспитанникам хабаровского хоккея, другим игрокам сборной России — Артёму Зубу и Михаилу Григоренко, они тоже отправляются в НХЛ», – цитирует Язькова Russia-Hockey.
Язьков — о своей игре: обязан выходить на показатели чемпионского сезона в «Ак Барсе»
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