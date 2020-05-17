НХЛ добилась значительного прогресса в вопросе проведения плей-офф с участием 24 команд

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ добилась прогресса в обсуждении условий проведения плей-офф с участием 24 команд.

«В эти выходные на заседании комитета по возобновлению сезона НХЛ и НХЛПА добились прогресса в осуждении формата плей-офф с 24 командами. Источники подчёркивают, что предстоит ещё проделать много работы, но очевидно, что выходные принесли определённую пользу. Следующие переговоры ожидаются в течение следующих двух дней», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

При этом Лебрюн отметил, что НХЛ может объявить о возобновлении сезона уже на следующей неделе.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 313 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.