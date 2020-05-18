Дочь Фетисова: дети в Москве не понимали, как я могу быть русской и говорить с акцентом

Анастасия Фетисова, дочь двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, рассказала, как в 11 лет вместе с родителями переехала из США в Россию.
«Первое время в Москве было тяжело. У меня не было друзей, знакомых. Не знала, что меня ждёт. Я тогда разговаривала на русском, но плохо читала и писала. В Москве мама наняла мне преподавателя, которая меня научила и писать, и читать, и мой акцент поправила. Но тогда журналисты стали писать, что я не говорю по-русски и до сих пор пишут, что я не умею ни читать, ни писать. Хотя с 11 лет всё у меня нормально. Я читаю книги на русском, пишу так же, как и на английском.
Но сначала было непросто. Другие дети не понимали, как я могу быть русской, но в то же время говорю со странным акцентом. Меня дразнили, и мне было обидно. С таким отношениям никогда ранее не сталкивалась. К счастью, постепенно всё наладилось, я стала разговаривать, как местная. Плюс мне повезло со школой, она была очень классной», — цитирует Фетисову Sport24.
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