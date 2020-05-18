Крикунов: мы каждый год разрушаем прекрасные тройки, как будто сами над собой издеваемся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение нападающего Андре Петерссона перейти в ярославский «Локомотив».

«Хотел ли форвард сменить обстановку? Да какой смысл ему — он и так каждый год обстановку меняет. Он-то уходить не хотел, я разговаривал с его агентом, хотел сохранить Петерссона. Ну сколько можно! Мы каждый год разрушаем прекрасные тройки. В том году Кагарлицкого отдали в СКА, сейчас расстались с Петерссоном. Как будто сами над собой издеваемся.

Варианты с Тарасовым и Индрашисом? Проблема была в другом. Какое-то время один из них хорошо играет, набирает много очков, а потом перестаёт. Приходилось передёргивать звено, ставить к Шипачёву и Яшкину нового партнёра. Был Тарасов, потом Индрашис, потом Алексеев — попробовал много хоккеистов», — приводит слова Крикунова пресс-служба КХЛ.