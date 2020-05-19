Педан: у «Ванкувера» была классная раздевалка, но она недотягивает до казанской

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал продление контракта с казанским клубом.
«Я был ограниченно свободным агентом, поэтому вариантов не так много. Да и я сам изначально хотел остаться в Казани. Поэтому мы с клубом довольно быстро пришли к решению о продлении контракта.
В первом сезоне в Казани я не понимал всей кухни КХЛ. Во втором уже осознавал, где, что и как. Считаю, что больше адаптировался в лиге. Сезон был неплохой, но мог быть лучше, если бы не травмы, из-за которых пропустил около двух месяцев в регулярном чемпионате. Но прошедший розыгрыш был интересен и в том плане, что условия у команды стали лучше. Взять ту же раздевалку на арене в Казани. Даже в НХЛ на некоторых стадионах уровень ниже.
В чём её особенности? Да во всём — интерьер, дизайн, комфорт. Все детали продуманы очень грамотно. В НХЛ у «Ванкувера» была классная раздевалка, когда я там играл. Но даже она недотягивает до казанской. Ты можешь прийти за два часа до тренировки и найдёшь чем заняться. Сходишь замотать клюшки, подготовишь форму, позанимаешься в тренажёрном зале. Потом есть зона отдыха, где можешь посидеть, попить кофе. Не хочется побыстрее покинуть раздевалку», — приводят слова Педана «Известия».
Защитник провёл в «Ак Барсе» два года. Ранее Педан выступал в Северной Америке, проведя несколько матчей за основную команду «Ванкувер Кэнакс».
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