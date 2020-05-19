Кареев: сказал Курносову, что в любом случае уеду, даже если здесь меня не обменяют

Голкипер ТПС Андрей Кареев объяснил решение покинуть «Салават Юлаев» и продолжить карьеру в Финляндии.

«Как только закончился сезон, я ходил к руководству, спрашивал, что они планируют делать, но всё было и так понятно. Они сказали, что будут давать мне квалификационное предложение, чтобы сохранить права. Мы разговаривали с агентом, ждали, когда активизируется рынок.



Ближе к делу, когда стала появляться какая-то конкретика, «Салават» пытался меня сохранить. Я пошёл, переговорил с генеральным директором Курносовым. Сказал ему, что в любом случае уеду, лучше вам взять вратаря, которого предлагают в обмен на меня, спокойно разойдёмся, не будем друг другу палки в колёса вставлять. Понятно, что я здесь уже три года, засиделся. Какой смысл друг друга мучить?



Сказал, что у меня есть предложение из Европы и я в любом случае уеду, даже если меня здесь не обменяют. Может быть, с того момента Александр Евгеньевич стал немного понимать ситуацию, клуб нашёл ещё одного вратаря. Не знаю, чего они ждали дальше, но в итоге обмена не случилось и «Салават» сохранил права на меня», — приводит слова Кареева «ГорОбзор.ру».