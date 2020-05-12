«Салават» — об уходе Кареева из клуба: удачи, Андрей Андреевич

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды голкипера Андрея Кареева.

«Удачи, Андрей Андреевич! Завершился трёхлетний контракт голкипера Андрея Кареева с ХК «Салават Юлаев». 25-летний вратарь продолжит выступать за команду TPS финского чемпионата. Спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остаются за ХК «Салават Юлаев», — сказано в официальном сообщении.

Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.