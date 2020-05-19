Журналист Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард» назначен журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.
«Я очень рад, что перехожу от теоретической части хоккея к практической. Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне — это просто прекрасно. Не скажу, что ставил себе такую цель, но когда сама возможность возникла, решение я принял сразу, и сомнений у меня не возникало. Будучи журналистом, я активно изучал буквально всё, что связано непосредственно с хоккеем. Изучал методические материалы, много общался с тренерами. И в многочисленных интервью меня куда больше интересовали чисто хоккейные моменты, чем, скажем, жизненные позиции хоккеистов.
Ранее меня приглашали в один клуб КХЛ, но на тот момент я посчитал, что лучше не дёргаться. Сейчас все по-другому. Во-первых, я достиг большинства целей, что ставил себе в журналистике. Во-вторых, я прихожу в топ-клуб, где цель только одна — Кубок Гагарина. И у меня огромный спектр задач. Каждая из которых очень мне интересна», — цитирует Еронко пресс-служба «Авангарда».
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