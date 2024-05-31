Артём Сергеев — о перекрёстном плей-офф в КХЛ: честно говоря, мне не понравилось

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о проведении перекрёстного плей-офф в КХЛ. Напомним, в минувшем сезоне игрок обороны выступал за СКА, который вылетел из Кубка Гагарина после поражения от «Автомобилиста» (1-4).

«Понравился ли мне перекрёстный со второго раунда плей-офф КХЛ, который во многом вводили для того, чтобы два моих бывших клуба больше не встретились в финале Западной конференции? Честно говоря, мне не понравилось. И это не из-за того, что во втором раунде мы проиграли команде с Востока (улыбается). Просто я считаю, что Запад должен продолжать играть с Западом, а Восток – с Востоком. Как было, так и должно продолжаться.

О чём вы говорите и чего все боялись – армейского финала в Западной конференции – в этом году всё равно бы не получилось. Если рассуждать логически, то ЦСКА вылетел в первом раунде от «Локомотива», то есть их бы уже в финале не было. В свою очередь, мы прошли первый раунд и проиграли во втором, то есть никак бы эта серия не сложилась.

Не устали ли мы сами от армейского дерби в плей-офф КХЛ? Считаю, что, наоборот, это стало классикой КХЛ. Тем более когда одна команда выигрывает, а вторая не может, то это добавляет перчинки. Становится больше задора, потому что одни хотят сохранить статус, а вторые хотят переломить ситуацию. Но перекрёстный плей-офф эту тенденцию остановил. Не знаю, сколько он ещё продержится, но я остаюсь сторонником плей-офф внутри конференций», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.