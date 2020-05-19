Савин: Берглунд может сыграть на любой позиции в атаке, для «Трактора» это важно

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с нападающим Якобом Берглундом.



«Якоб Берглунд пришёл в КХЛ в статусе лучшего снайпера чемпионата Германии и влился на новый уровень практически сразу, без адаптации. Он показал в «Нефтехимике» свои сильные стороны, умение забить и отдать. Это нападающий с хорошими габаритами и техникой, который к тому же универсален – может сыграть в атаке и с краю, и по центру. Причём одинаково хорошо. Для нас это важно, в составе «Трактора» уже сейчас есть ряд сильных центральных нападающих, на этой позиции будет сильная конкуренция. Мы уделяем центральной линии особое внимание, стараемся её максимально укомплектовать, чтобы не возникло проблем в ходе сезона», — цитирует Савина телеграм-канал «Трактора».

Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»