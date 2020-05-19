Бурдасов: Ковальчук — мой кумир детства, были с ним постеры и карточки

Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов рассказал, что с детства его кумиром был форвард Илья Ковальчук.



«С самого детства моим кумиром был Илья Ковальчук. У меня с ним были постеры, карточки. Тогда видео было нереально смотреть, но я на стареньком компьютере смотрел какие-то его голы: он ночью сыграет, на следующий день схожу в школу, вернусь домой – и давай смотреть.



Почему у меня был номер 17? Вообще, мой номер – 71-й, но я не смог его сразу взять, потому что Иван Морозов уже был под ним заявлен за СКА. По регламенту, менять номер посреди сезона нельзя. Но сейчас уже проблем нет: я Ване написал, тот сказал, что могу забрать этот номер.



Когда брал 17-й номер, спрашивал у Ковальчука. Мы с ним периодически общаемся, и тогда я спросил: «Илюх, ты не против?» — он сказал, что не против. Есть ещё одна история про 71-й номер: раньше всегда хотел играть под 17-м номером, в юниорской сборной играл под ним, но в «Белых Медведях» в МХЛ, когда мы туда пришли, нам дали майки с номерами только после 50-го. Тогда мне пришлось поменять цифры местами, и я взял номер 71», — цитирует Бурдасова официальный сайт СКА.