Миллер: надеюсь обойти Гашека. Это станет особенным достижением для меня

Голкипер клуба «Анахайм Дакс» Райан Миллер рассказал, что надеется превзойти достижение великого Доминика Гашека, одержавшего 389 побед в НХЛ. У 39-летнего Миллера сейчас 387 побед в НХЛ.
«Я очень близок к этому, действительно надеюсь догнать Доминика Гашека. Это стало бы особенным достижением для меня. Я пришёл в „Баффало“ после него, от меня многого ждали, и я чувствовал эту ответственность, поэтому на первом этапе было непросто. Рад, что смог сыграть в своей манере, сумел остаться собой, стал другим вратарём, не похожим на него. Так что было бы приятно догнать его. Всё ещё надеюсь, что смогу сделать это в нынешнем году», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский показал необычную тренировку.
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