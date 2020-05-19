Миллер: надеюсь обойти Гашека. Это станет особенным достижением для меня

Голкипер клуба «Анахайм Дакс» Райан Миллер рассказал, что надеется превзойти достижение великого Доминика Гашека, одержавшего 389 побед в НХЛ. У 39-летнего Миллера сейчас 387 побед в НХЛ.



«Я очень близок к этому, действительно надеюсь догнать Доминика Гашека. Это стало бы особенным достижением для меня. Я пришёл в „Баффало“ после него, от меня многого ждали, и я чувствовал эту ответственность, поэтому на первом этапе было непросто. Рад, что смог сыграть в своей манере, сумел остаться собой, стал другим вратарём, не похожим на него. Так что было бы приятно догнать его. Всё ещё надеюсь, что смогу сделать это в нынешнем году», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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