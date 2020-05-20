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Большаков: если будет предложение, с радостью приму белорусский паспорт

Большаков: если будет предложение, с радостью приму белорусский паспорт
Хоккей / Прочие 0

Российский голкипер «Юности» Сергей Большаков рассказал о готовности принять белорусское гражданство.

«Если будет предложение, я с радостью приму белорусский паспорт и с удовольствием сыграю за сборную. Выступить на чемпионате мира дорогого стоит. Но для начала нужно показать себя в чемпионате Беларуси. Моя главная цель — добиться максимума побед с „Юностью“ во всех турнирах.

Нужно оставаться командным игроком. Один хороший вратарь сказал: «Нужно, чтобы я пропустил на одну меньше, чем мы сможем забросить». Возможно, это не лучшая позиция, но она очень хорошая. Для вратаря на первом месте в статистике должны быть не шат-ауты, коэффициент надёжности или процент отражённых бросков, а количество побед. Можно играть охренительно, но не побеждать — в таком случае пользы ни для кого нет», — цитирует Большакова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

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