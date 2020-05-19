Опимах — о Стасе: честь выступать за сборную никак не может зависеть от контракта с клубом

Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал недавнее интервью Андрея Стася и рассказал о переговорах с хоккеистом в 2017 году.

«Сразу хотел бы предупредить, что не собираюсь вступать в перепалку с игроком, наверное, в этой ситуации у каждого своя правда. Просто хочу рассказать эту историю с точки зрения клуба. Андрей Стась вернулся в «Динамо» в ходе сезона-2016/2017 из «Нефтехимика», куда он в свою очередь перешёл из ЦСКА. И наш клуб, и нижнекамский принимали условия контракта, который с нападающим заключили ещё в «армейском» клубе, и выплачивали Стасю заработную плату в соответствии с действующим со времён ЦСКА соглашением. Конечно, речь о сумме в российских рублях – долларовый эквивалент менялся вместе с девальвацией. Из этого понятно, что в «Динамо» точно знали, какой у Андрея был предыдущий контракт.



Про обещания при его переходе в «Динамо» заключить со Стасем двухлетний контракт на тех же условиях по окончании действия предыдущего соглашения ничего сказать не могу – в переговорах я не участвовал. Однако дальнейшие события происходили, как говорится, у меня на глазах. Когда мы приступили к переговорам о контракте на сезон-2017/2018, предложили Андрею адекватную, на наш взгляд, сумму. Да, она была примерно в два раза меньше, чем его предыдущее соглашение, но, во-первых, у «Динамо» образовались долги по итогам предыдущего сезона, во-вторых, происходило запланированное заранее снижение бюджета клуба. К тому же все прекрасно понимают, что в «Динамо» никогда не было тех финансовых возможностей, которыми обладают ЦСКА или, например, «Авангард».

Отмечу, что условия, которые предлагались Стасю, соответствовали тем, которые имели другие игроки. То есть никак нельзя сказать, что заслуги и перспективы Андрея мы оценили ниже, чем у других игроков. Хотя в ходе переговоров мы даже немного повысили сумму, Стась подписывать соглашение не стал и как неограниченно свободный агент перешёл в «Авангард». На мой взгляд, это стандартная ситуация в переговорном процессе, который постоянно идёт между клубами, игроками и их агентами. Переходы хоккеистов из клуба в клуб – неотъемлемая часть профессионального хоккея.

Честь выступать за национальную сборную, представлять свою страну никак не может зависеть от контракта с тем или иным клубом. Понятно, что в конце августа 2017 года, когда, если не ошибаюсь, белорусские хоккеисты стали в России легионерами, многие были вынуждены делать непростой выбор. Напомню, что Владимир Денисов тем летом предпочёл перейти в «Динамо» с ухудшением условий из «Трактора», где ему предлагали больше, именно для того, чтобы продолжить выступать в сборной», — цитирует Опимаха пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.