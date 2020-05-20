Михайлис: новость об уходе Скабелки не удивила. Он выбрал лучшие условия для жизни

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал уход Андрея Скабелки с поста главного тренера клуба.



«Удивила ли новости об уходе Скабелки? Нет. Все прекрасно знали, что контракт подходит к концу. За эти два года Андрей Владимирович дал нам много со своим тренерским штабом. Мы стали как команда ближе, всегда в голове выполнение тренерского задания и желание победить в каждой игре. И мы прекрасно знали, что контракт подходил к концу и просто было выбрать лучшие условия для себя. Раз так произошло, значит, лучшие условия для его жизни, для его семьи.



Возвращение Фрэттина? Мэтт — профессионал. Считаю, это реально хорошее усиление. Всегда приятно было играть с ним в одном составе, в одной команде. И все видят, как он старается выкладываться на играх. Это хорошее приобретение», — цитирует Михайлиса Vesti.kz.