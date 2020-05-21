Анисимов — об иностранных арбитрах в КХЛ: планируем двух латышей и двух чехов

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал о планируемом составе судейского корпуса на следующий сезон.
«Мы пока до конца мая будем обсуждать списки и общаться с судьями. Предлагать контракты начнём только после того, как у нас определится бюджет. Но пока планируем тех же иностранных арбитров, что и в прошлом сезоне — двух латышей и двух чехов. Белорусских судей я уже не называю иностранными, поскольку они, как и казахстанские, таковыми теперь не считаются, поскольку их страны — члены ЕАЭС.
Есть полное понимание, какой будет список. Но смогу его назвать только после окончательного утверждения. Пока известно, что закончили по возрасту карьеру главные арбитры Сергей Гусев и Юрий Цыплаков, а также один линейный судья. Будет ротация среди тех, с кем уже мы решили не заключать договоры. Будут и новички, которым мы дадим шанс. Но для начала им нужно пройти сборы и медицинское обследование. Примерное число арбитров на сборах — около 80 человек», — приводят слова Анисимова «Известия».
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