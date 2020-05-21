Экс-форвард «Ак Барса» Максим Лазарев стал игроком «Бурана»

«Буран» заключил контракт с нападающим Максимом Лазаревым, сообщается на официальном сайте воронежского клуба Высшей хоккейной лиги.

Лазарев — воспитанник казанского хоккея, он выступал за команды: «Ирбис», «Барс», «Ак Барс» (КХЛ), ХК «Саров», «Торпедо» (Нижний Новгород, КХЛ), «Кейп Бретон» (главная юниорская лига Квебека), последний клуб — «Нефтяник» (Альметьевск). Входил в состав юниорской и молодёжной сборных России.

В минувшем сезоне 24-летний форвард играл за «Барс» и «Нефтяник». В 38 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Лазарев забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+2". В двух матчах плей-офф российский форвард не отметился результативными действиями.