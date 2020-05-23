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Представители двух клубов проголосовали против формата плей-офф из 24 команд

Представители двух клубов проголосовали против формата плей-офф из 24 команд
Хоккей / НХЛ 0

Два клуба не одобрили план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА), сообщает североамериканский журналист Рено Лавуа в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что в плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечились более 2 млн человек.

Профсоюз игроков НХЛ одобрил возобновление сезона в формате плей-офф из 24 команд
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