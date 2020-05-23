Представители двух клубов проголосовали против формата плей-офф из 24 команд

Два клуба не одобрили план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА), сообщает североамериканский журналист Рено Лавуа в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что в плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечились более 2 млн человек.
- 23 мая 2020
-
12:30
-
12:08
-
11:56
-
11:20
-
10:48
-
10:38
-
10:03
-
09:55
-
09:23
-
07:00
-
01:05
-
00:49
-
00:12
- 22 мая 2020
-
23:51
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:00
-
21:26
-
21:06
-
20:51
-
20:32
-
20:01
-
19:36
-
19:04
-
18:43
-
18:20
-
18:00
-
17:43
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:34