Э. Кейн — о жалобах Алиу на расизм: со мной такое тоже случалось. Таких историй много

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поделился мнением о проблеме расизма в североамериканском хоккее.



«Я разочарован, потому что очень люблю хоккей, и уверен, что это лучший вид спорта в мире. Однако расизм тянет его вниз.



Мечтаю, чтобы НХЛ вышла на тот уровень, на котором находятся другие лиги. Но мы не сможем сделать этого, пока не исправим эту серьёзную проблему, которую мы до сих пор лишь пытались скрывать. Люди только начинают понимать, что в хоккее остаётся есть расизм.



Аким Алиу? Я думаю, что таких историй много. Это было не проявление расизма со стороны игрока из другой команды или тренера соперника, это произошло в собственной раздевалке Алиу. Со мной такое тоже случалось», — цитирует Кейна The Score.

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