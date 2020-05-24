«При разводе не должны страдать дети». Регина Тодоренко поддержала бывшую жену Зайцева

Телеведущая Регина Тодоренко поддержала Маргариту Готовцеву, экс-супругу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева.

«Несколько дней нахожусь в состоянии шока после услышанной истории Маргариты Готовцевой. Не могу даже представить, какие чувства приходится переживать матери, когда не дают увидеть своих детей. Суд первой инстанции постановил оставить детей с мамой. Казалось бы, на этом история должна была счастливо закончиться, но сторона бывшего мужа подала на апелляцию и решение первой инстанции не успело вступить в законную силу.

Никаких документов, подтверждающих несостоятельность Маргариты как мамы, нет. Мужчина, который манипулирует детьми, запрещает видеться с матерью, держа их под круглосуточной охраной, тем самым наносит детям психологическую травму. Важно помнить, что Никита Заицев является игроком НХЛ и сборной России, из-за постоянных тренировок, игр, перелетов хоккеист оставил малышек родителям, сам же работает и проживает 9 месяцев из 12 в Канаде. А ведь детям так необходима любовь и забота родителей!

При разводе двух взрослых людей не должны страдать дети. Пришло время, когда нужно, чтобы в эту ситуацию вмешались те, кто действительно может помочь Маргарите быть вместе с детьми. И, помогая, стоит понимать, что мы не лезем в чужую семью, мы в первую очередь защищаем права – права человека, права женщины, матери, и, главное, права ребенка быть вместе с родителями, родной мамой. Маргарита всё-таки надеется на справедливую оценку суда, содействие органов и на то, что детей не успеют вывезти за границу», – написала Тодоренко в своём «инстаграме».