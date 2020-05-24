«При разводе не должны страдать дети». Регина Тодоренко поддержала бывшую жену Зайцева

Телеведущая Регина Тодоренко поддержала Маргариту Готовцеву, экс-супругу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева.
«Несколько дней нахожусь в состоянии шока после услышанной истории Маргариты Готовцевой. Не могу даже представить, какие чувства приходится переживать матери, когда не дают увидеть своих детей. Суд первой инстанции постановил оставить детей с мамой. Казалось бы, на этом история должна была счастливо закончиться, но сторона бывшего мужа подала на апелляцию и решение первой инстанции не успело вступить в законную силу.
Никаких документов, подтверждающих несостоятельность Маргариты как мамы, нет. Мужчина, который манипулирует детьми, запрещает видеться с матерью, держа их под круглосуточной охраной, тем самым наносит детям психологическую травму. Важно помнить, что Никита Заицев является игроком НХЛ и сборной России, из-за постоянных тренировок, игр, перелетов хоккеист оставил малышек родителям, сам же работает и проживает 9 месяцев из 12 в Канаде. А ведь детям так необходима любовь и забота родителей!
При разводе двух взрослых людей не должны страдать дети. Пришло время, когда нужно, чтобы в эту ситуацию вмешались те, кто действительно может помочь Маргарите быть вместе с детьми. И, помогая, стоит понимать, что мы не лезем в чужую семью, мы в первую очередь защищаем права – права человека, права женщины, матери, и, главное, права ребенка быть вместе с родителями, родной мамой. Маргарита всё-таки надеется на справедливую оценку суда, содействие органов и на то, что детей не успеют вывезти за границу», – написала Тодоренко в своём «инстаграме».
- 24 мая 2020
-
20:22
-
20:00
-
19:34
-
19:11
-
18:33
-
17:30
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:58
-
13:36
-
13:20
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:44
-
11:30
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00