Дебур: «Вегас» — самая талантливая команда в моей карьере

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур откровенно рассказал о чувствах, одолевавших его при назначении в стан «рыцарей». В минувшем плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» под руководством Дебура выбил «Голден Найтс» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Убеждён, все события в хоккее происходят не просто так. Одна дверь в карьере закрылась, но открылась другая, с более интересной возможностью. Покидать «Сан-Хосе» через 33 матча после выхода в финал Западной конференции было очень тяжело, но в то же время «Вегас» — шанс всей жизни.

Это самая талантливая команда в моей карьере. Здесь собралась отличная комбинация таланта, характера и лидерских качеств. Работаешь в лиге ради таких возможностей, ради работы в таких командах. Очень благодарен за возможность, которая мне представилась в этому году после всех непростых моментов», — приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.