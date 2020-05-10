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Форвард «Вегаса» Стоун: чувствую себя на 100%, хочу снова играть в хоккей

Форвард «Вегаса» Стоун: чувствую себя на 100%, хочу снова играть в хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун рассказал о восстановлении после травмы нижней части тела, полученной в начале марта.

«Не могу назвать точный день, когда травмировался. Думаю, что это случилось почти десять недель назад. Первоначально думал, что восстановлюсь за четыре недели. А на самом деле всё получилось очень неожиданно, но я очень рад, что здоров и чувствую себя на сто процентов.

Со мной всё в порядке. Продолжаю восстанавливаться. Остались ещё некоторые моменты, но в целом всё хорошо. Хочу снова играть в хоккей», — приводит слова Стоуна пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний канадский нападающий принял участие в 65 матчах, записав на свой счёт 63 (21+42) балла при показателе полезности "+15" и 27 минутах штрафного времени.

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