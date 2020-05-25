Бадюков: «Динамо» нужна вторая сильная пара защитников, чтобы бороться за Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.

«Уверен, что усиливать оборону надо. Если собираете вторую пятёрку, то нужна вторая сильная пара защитников. Владимир Крикунов прекрасно знает, что «Динамо» необходимо два сильных звена, чтобы бороться за лидирующие позиции. Так что помимо первой пары нужно и вторую делать атакующей, чтобы, в частности, ей можно было выходить в большинстве и меньшинстве. Если есть финансовая возможность усилить оборону, то ей нужно пользоваться. Тогда у клуба появится шанс собрать два сильных звена», — приводят слова Бадюкова «Известия».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло четвёртое место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» со счётом 4-2, после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.