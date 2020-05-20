Кожевников: «Динамо» сможет претендовать на победу в Кубке Гагарина, если укрепит оборону

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
«При наличии сильнейшего в лиге первого звена, хороших вратарей, а также в случае укрепления обороны динамовцы способны всерьёз претендовать на победу в Кубке Гагарина 2021 года. С учётом сохранения сильного тренерского штаба во главе с Владимиром Крикуновым, сыгранности многих связок и хорошего сплава молодости и опыта перспективы у команды очень неплохие», — приводят слова Кожевникова «Известия».
Владимир Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступило будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса.
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