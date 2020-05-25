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«Югра» подписала новый контракт с экс-тренером «Спартака» Епанчинцевым

«Югра» подписала новый контракт с экс-тренером «Спартака» Епанчинцевым
Хоккей / ВХЛ 0

Хоккейный клуб «Югра» подписал новый контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым, информирует официальный сайт команды из Ханты-Мансийска. Новое соглашение с 44-летним специалистом подписано на один сезон.

Под руководством тренера «Югра» заняла в прошедшем сезоне пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времён участия в Высшей лиге прошла первую стадию плей-офф.

Ранее Епанчинцев работал помощником главного тренера, а затем и главным тренером в «Атланте», помощником главного тренера в МХК «Спартак», помощником главного тренера и главным тренером в «Сарыарке» и с 2015 года помощником главного тренера и позже наставником команды в «Спартаке».

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