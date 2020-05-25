«Югра» подписала новый контракт с экс-тренером «Спартака» Епанчинцевым

Хоккейный клуб «Югра» подписал новый контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым, информирует официальный сайт команды из Ханты-Мансийска. Новое соглашение с 44-летним специалистом подписано на один сезон.



Под руководством тренера «Югра» заняла в прошедшем сезоне пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времён участия в Высшей лиге прошла первую стадию плей-офф.



Ранее Епанчинцев работал помощником главного тренера, а затем и главным тренером в «Атланте», помощником главного тренера в МХК «Спартак», помощником главного тренера и главным тренером в «Сарыарке» и с 2015 года помощником главного тренера и позже наставником команды в «Спартаке».