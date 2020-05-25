Толопило: агент скидывает нарезки матчей скаутам НХЛ, а те даже не слышали обо мне

Вратарь минского «Динамо» Никита Толопило прокомментировал свой возможный переезд в Северную Америку.
«Буду ли я играть в НХЛ? Не знаю, время покажет. Надеюсь, что когда-нибудь буду. У меня два агента по Северной Америке. После Нового года начал работать с Шуми Бабаевым. Агент скидывает кому-то нарезки, никакой конкретики пока нет, я пока не загадываю. У него есть там друзья, знакомые. Двадцать лет – это не восемнадцать, когда можно на драфт выходить.
Агент работает в этом направлении. Понятно, что нет никакой конкретики. Всё-таки возраст – уже 20 лет. Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне. В Беларусь редко кто ездит смотреть матчи. Шанс, наверное, есть, но я на это сильно не надеюсь. Сконцентрирован на том, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Сейчас у меня контракт с «Динамо», — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».
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