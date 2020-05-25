Лехтеря: найму водителя, потому что в Москве дикие пробки. Буду отдыхать на заднем сидении

Нападающий Йори Лехтеря поделился впечатлениями от перехода в московский «Спартак».



«Где буду жить в Москве? Я много про Москву не знаю, но я звонил Юлиусу Гудачеку и Андрею Зубареву. Андрей, насколько я знаю, тоже должен стать игроком «Спартака». Они дали пару советов. Более предметный разговор буду вести уже ближе к началу наших сборов.



Думаю нанять водителя, потому что в Москве дикие пробки и мне будет комфортно просто отдыхать по дороге на заднем сидении.



Говорил ли я со Знарком о своей роли в команде? Нет, я пока не разговаривал с нашим главным тренером, но я уверен, что он мне скоро позвонит и мы всё обсудим.



Цели на сезон — приносить пользу команде, стараться побеждать в каждом матче и попробовать пройти со «Спартаком» как можно дальше в плей-офф», — цитирует игрока официальный сайт «Спартака».