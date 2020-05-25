Строительство новой арены для «Айлендерс», замороженное из-за коронавируса, возобновлено

Строительство новой арены для клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», замороженное из-за коронавируса, возобновлено. Такое заявление сделала глава графства Нассау Лора Керран.
Заявление было сделано через два дня после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план оживления экономики региона, вступающий в силу с 1 июня. Работы на арене, которая возводится в районе Нью-Йорка Бельмонт Парк, не велись с 27 марта, когда властями штата было принято решение о замораживании строительства всех проектов, не имеющих ключевого значения.
Стадион в Бельмонт Парке, рассчитанный на 17 113 зрителей, планируется открыть к началу сезона-2021/2022. Проект также включает в себя строительство гостиницы на 250 номеров и торгового центра.
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