Ковальчук: я как чемодан без ручки. Много путешествовал в этом году

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свои переезды по ходу сезона. Напомним, россиянин начинал чемпионат в «Лос-Анджелес Кингз», откуда его обменяли в «Монреаль Канадиенс», после чего Ковальчук оказался в «Вашингтоне».



«О таких, как я, говорят: чемодан без ручки. Попутешествовал я в этом году. Я всего семь матчей провёл в „Кэпиталз“, но это было отличное время. Надо было адаптироваться, новая команда и правила, игровая стратегия и тактика. В каждом клубе есть свои различия, наработанные моменты в большинстве и равных составах. У нас как раз была поездка, мы летали в Миннесоту, Нью-Йорк, Питтсбург. Были хорошие соперники, а мы как-то сплотились.



Эти выезды по ходу сезона помогают, когда мы много времени проводим вместе, ходим на ужины, общаемся. Лучше узнаем друг друга, характер каждого. Кто веселый, кто угрюмый. А когда приходит такой возрастной игрок с опытом, как я, то нужно еще влиться в коллектив. Я был поначалу спокойным, сидел на своем месте и больше слушал. Только потом начал открываться, становясь самим собой. И вот мы подружились, а я почувствовал эту командную химию. Мне очень понравились коллектив, команда, тренерский штаб. Тем более я с Тоддом Рирденом ещё в „Атланте“ играл. Он проводил последний сезон, а я — первый», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир Юлии Бордовских в «Инстаграме».