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«Видишь мячик?». Евгений Малкин показал фокус сыну

«Видишь мячик?». Евгений Малкин показал фокус сыну
Хоккей / НХЛ 0

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделилась семейным видео. Российский хоккеист показывает сыну фокус.

Посмотреть видео можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».

Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда. Кубок Гагарина разыгран не будет.

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