«Видишь мячик?». Евгений Малкин показал фокус сыну

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделилась семейным видео. Российский хоккеист показывает сыну фокус.

Посмотреть видео можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».



Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда. Кубок Гагарина разыгран не будет.