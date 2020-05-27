Шарипзянов — о работе с Хартли: никаких переживаний нет. Я же у Назарова играл

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал переход в омский клуб и поделился ожиданиями от игры под руководством Боба Хартли.

«Про «Ак Барс» и СКА вообще ничего не слышал, только в новостях что-то видел. Знал только, что «Авангард» планирует подписать со мной контракт. После перехода мне позвонили три-четыре человека из клуба. Думаю, таким образом они показывали заинтересованность во мне. Рассказывали, как и что устроено в клубе. Мне было приятно, что нашли мой номер, позвонили и рассказали обо всём.

Звонил ли Хартли? Да, он тоже звонил. Мы познакомились, поговорили – в основном, конечно, обсудили коронавирус. Хартли мне сказал: «Вот мой номер, звони в любое время». Это было очень приятно. Никаких переживаний нет. Я же у Андрея Викторовича Назарова играл. Он вспыльчивый тренер, но за своих ребят всегда стоял горой и в раздевалке, и на льду. Хотя разносы от него были, но это нормальный рабочий процесс», — цитирует Шарипзянова «Спорт Бизнес Online».