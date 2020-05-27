Вехвилайнен: «Трактор» сделал предложение в правильное время, принял его без колебаний

Тренер вратарей «Трактора» Симо Вехвилайнен прокомментировал заключение контракта с челябинским клубом.

«Трактор» проявил интерес и связался с моим агентом. Я же хотел чего-то нового после «Витязя». Мне очень нравилось в «Витязе», но я подумал, что после двух лет в Подольске пришло время начать новый этап. «Трактор» сделал предложение в правильное время, я принял его без колебаний.

В Челябинске хорошая арена, а сам город живёт игрой. Людям действительно нравится хоккей. И всегда, когда мы играли в Челябинске, я наслаждался атмосферой. Если не ошибаюсь, в прошлом году мы провели первую игру сезона в Челябинске, и на арене было очень много болельщиков», — цитирует Вехвилайнена пресс-служба челябинского клуба.