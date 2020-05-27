Уилсон: планы «Сан-Хосе» не меняются с 2003 года. Задача минимум — выход в плей-офф

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился мнением о задачах клуба на следующий сезон и рассказал о значении грядущего драфта.



«Наши планы не изменились. Они не менялись с 2003 года, когда я пришёл в клуб. Выход в плей-офф — это минимальная задача. Мы через подобное уже проходили. Мы считаем, что обладаем скелетом хорошей команды. В этом сезоне мы поднабрались кое-какого опыта. Мы два года подряд плохо начинали, а при текущем равенстве лиги такое позволять себе нельзя. При этом, конечно, всегда есть что менять, добавлять и в чём прибавлять.



Этот драфт будет очень важным. У нас будет семь выборов, но сразу три — в топ-60. Драфт будет очень глубоким, поэтому выбор в первом раунде и два выбора во втором гарантируют нам хороших игроков», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.



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