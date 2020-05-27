«Нас — с годовщиной, вас — с продолжением сезона». Льняная свадьба Малкина и Кастеровой
Анна Кастерова, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала пост про льняную свадьбу. Кастерова и Малкина живут в браке четыре года.
«Льняная свадьба. Нас — с годовщиной, вас — с продолжением сезона НХЛ, ждём плей-офф», — написала Кастерова.
Посмотреть фото можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».
Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 27 мая 2020
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