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«Нас — с годовщиной, вас — с продолжением сезона». Льняная свадьба Малкина и Кастеровой

«Нас — с годовщиной, вас — с продолжением сезона». Льняная свадьба Малкина и Кастеровой
Хоккей / НХЛ 0

Анна Кастерова, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала пост про льняную свадьбу. Кастерова и Малкина живут в браке четыре года.

«Льняная свадьба. Нас — с годовщиной, вас — с продолжением сезона НХЛ, ждём плей-офф», — написала Кастерова.

Посмотреть фото можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».

Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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