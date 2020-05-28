Линус Юханссон — о переходе в «Сочи»: я исполнил свою мечту, играть в КХЛ очень почётно

Нападающий Линус Юханссон поделился впечатлениями от перехода в хоккейный клуб «Сочи».



«Я очень рад, что клуб подписал со мной соглашение и поверил в то, что я могу приносить команде пользу на протяжении двух следующих сезонов! Можно сказать, я исполнил свою мечту. КХЛ – сильнейшая лига на планете после НХЛ. Поэтому играть в такой лиге очень почётно. Кроме того я рад, что буду выступать в Сочи – городе, который принимал Олимпиаду.



Моя сильная сторона – умение играть в атаке и защите. Я неплохо играю в защите, беру на себя ответственность за вывод шайбы из зоны, умею сыграть жёстко. В нападении я обычно играю перед воротами. Моя задача — защитить шайбу и лезть на ворота при каждой возможности. Я всегда отдаюсь игре на сто процентов», — цитирует игрока официальный сайт клуба.