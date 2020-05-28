Худобин — лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по проценту отражённых бросков — 93%. В рейтинге учитываются только вратари, сыгравшие как минимум 23 матча в сезоне-2019/2020.
Фото: Официальный сайт НХЛ
За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ, в марте прерванный из-за коронавируса, доигран не будет. Сезон-2019/2020 будет возобновлён сразу с этапа плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, лидирующие по проценту побед в регулярном чемпионате. Точные сроки начала матчей пока не известны.
Ранее российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский показал видео необычной тренировки.
- 28 мая 2020
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